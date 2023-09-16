МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минцифры планирует пересмотреть стандарты профессиональной подготовки работников по кибербезопасности, основываясь на нужды компаний этой отрасли, в конце 2023 года появится первая информация, заявил глава министерства Максут Шадаев на первом этапе международного чемпионата по битве роботов. Минцифры предложило определить правила ведения реестра хостинг-провайдеров

Ранее в сентябре Шадаев говорил РИА Новости о решении Минцифры пересмотреть стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности — ведомство готовит обновление с учетом нынешнего уровня угроз.

"Мы собираем предложения в компаниях, которые занимаются кибербезом, какие специалисты нужны. На основании этих предложений мы корректируем эти программы и будем корректировать. Я думаю, до конца года мы какую-то первую информацию дадим", — рассказал Шадаев.

Он пояснил, что программы подготовки должны соответствовать требованиям рынка и быть более современными и практико-ориентированными, чтобы специалисты выходили из вузов готовыми, а не "сырыми".

Ранее университет МИРЭА направил в Минцифры письмо, предложив создать в России "школы киберразведки" для студентов. Предполагается, что выпускники таких школ смогут претендовать на гарантированное трудоустройство в области кибербезопасности в крупнейших компаниях страны.