МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Зарплатные предложения в Саратове, Оренбурге и Омске выросли за год в 1,5 раза, а в целом по стране в сентябре 2023 года рост составил 39% по сравнению с первым осенним месяцем 2022 года, посчитали аналитики "Авито Работа", данные есть у РИА Новости. Украине предрекли крах, если она продолжит верить Западу

"В сентябре 2023 года аналитики "Авито Работы" сравнили динамику увеличения средних заработных плат в крупных городах России и составили рейтинг городов с наибольшим приростом зарплатных предложений. В целом по стране годовой рост составил 39% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Тройку лидеров открывают Омск, Саратов и Оренбург, где зарплатные предложения в среднем выросли примерно в 1,5 раза", — говорится в исследовании.

В этих городах средние предлагаемые зарплаты находятся в диапазоне от 52 до 55 тысяч рублей. По приросту этого показателя также лидируют Волгоград, Томск, Ульяновск, Ростов-на-Дону, Калининград, Нижний Новгород и Новосибирск. Там зарплатные предложения находятся в диапазоне от 53 тысяч рублей (Ульяновск) до 63 тысяч рублей (Новосибирск).

Как отметил директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков, в условиях высокой конкуренции местные работодатели стараются привлекать соискателей и удерживать сотрудников достойной оплатой труда.

"Для сравнения, в столице увеличение зарплатных предложений составило лишь 16%, но стоит учесть и то, что сумма здесь наибольшая среди всех городов страны — 73 766 рублей"‎, — добавил он.