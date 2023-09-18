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Канцлер Германии назвал условие для мирных переговоров на Украине
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Канцлер Германии Олаф Шольц сказал в воскресенье, что главное требование для начала мирных переговоров — это вывод войск России с украинской территории. "Условие в том, что... ПРАЙМ, 18.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, украина, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал в воскресенье, что главное требование для начала мирных переговоров — это вывод войск России с украинской территории.
"Условие в том, что президент России должен согласиться вывести войска — это условие для переговоров", — заявил Шольц на федеральном конгрессе профсоюза Verdi.
Канцлер назвал призывы к началу мирных переговоров безнравственными со стороны России, которая "имеет танки на территории другой страны".
Москва неоднократно указывала, что готова к ведению переговоров, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию сесть за стол переговоров, готовность к которым Москва активно проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Как ранее отметили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета текущей ситуации и новых реалий, все требования России уже неоднократно озвучены.