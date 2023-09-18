МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал в воскресенье, что главное требование для начала мирных переговоров — это вывод войск России с украинской территории. Украине предрекли крах, если она продолжит верить Западу

"Условие в том, что президент России должен согласиться вывести войска — это условие для переговоров", — заявил Шольц на федеральном конгрессе профсоюза Verdi.

Канцлер назвал призывы к началу мирных переговоров безнравственными со стороны России, которая "имеет танки на территории другой страны".

Москва неоднократно указывала, что готова к ведению переговоров, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию сесть за стол переговоров, готовность к которым Москва активно проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

Как ранее отметили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета текущей ситуации и новых реалий, все требования России уже неоднократно озвучены.