МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Германии в национальной и иностранной валютах на уровне "AAA", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства. "Альтернатива для Германии" возглавила рейтинг партий в земле Бранденбург

Краткосрочные РДЭ страны в обеих валютах остались на уровне "F1+", рейтинг странового потолка — на отметке "AAA".

"Рейтинг Германии на уровне "ААА" отражает ее диверсифицированную экономику с высокой добавленной стоимостью, устойчивое состояние бюджета и сильные государственные институты", — комментируют аналитики агентства свое решение.

Агентство также добавляет, что рейтинг поддерживается и позицией Германии как базового суверенного эмитента в еврозоне, что обеспечивает очень высокую гибкость финансирования. В то же время стабильный и высокий профицит текущего счета демонстрирует конкурентоспособность экспортного сектора Германии, говорится в релизе.

Fitch Ratings также ожидает снижения ВВП страны в текущем году на 0,4%, поскольку показатели ВВП за первое полугодие были слабыми, а настроения и промышленные параметры указывали на сохраняющиеся проблемы до конца года. Согласно прогнозу, в 2024 году ВВП страны вырастет на 0,7%, а в 2025 году — на 2%, что связано с восстановлением частного потребления и циклическим ростом экспорта и инвестиций.

Инфляция в то же время ожидается на уровне в среднем 6,4% в 2023 году, 3,1% в 2024 году и на отметке в 2,2% в 2025 году, пишет Fitch. Такие ожидания объясняются эффектами базы, влиянием ужесточения денежно-кредитной политики и ослаблением на рынке труда, следует из релиза агентства.