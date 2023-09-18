ПЕКИН, 18 сен — ПРАЙМ. Объем торговли между Китаем и АСЕАН увеличился в 16,8 раза за 20 лет, отношения КНР и АСЕАН — самая успешная модель сотрудничества в АТР, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. Токаев отметил рост товарооборота между странами Центральной Азии

"За 20 лет объем торговли между Китаем и АСЕАН увеличился в 16,8 раза. Уже три года подряд стороны являются крупнейшими торговыми партнерами друг друга с совокупным объемом двусторонних инвестиций в размере 380 миллиардов долларов", — сказал Ли Цян, выступая на 20-м ЭКСПО Китай-АСЕАН. Его слова приводит МИД КНР.

Он отметил, что Китай и АСЕАН вместе реагируют на разного рода глобальные вызовы, а также постоянно создают новые направления сотрудничества в таких областях как борьба с бедностью, изменение климата, охрана окружающей среды, энергетический переход.

"Отношения Китая и АСЕАН стали самой успешной и динамичной моделью регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — подчеркнул премьер.