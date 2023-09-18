2023-09-18T09:16:15+03:00
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Обьем торговли Китая и АСЕАН вырос в 16,8 раза
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Объем торговли между Китаем и АСЕАН увеличился в 16,8 раза за 20 лет, отношения КНР и АСЕАН — самая успешная модель сотрудничества в АТР, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. "За... ПРАЙМ, 18.09.2023
экономика, новости, китай, асеан, торговля
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 18 сен — ПРАЙМ. Объем торговли между Китаем и АСЕАН увеличился в 16,8 раза за 20 лет, отношения КНР и АСЕАН — самая успешная модель сотрудничества в АТР, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
"За 20 лет объем торговли между Китаем и АСЕАН увеличился в 16,8 раза. Уже три года подряд стороны являются крупнейшими торговыми партнерами друг друга с совокупным объемом двусторонних инвестиций в размере 380 миллиардов долларов", — сказал Ли Цян, выступая на 20-м ЭКСПО Китай-АСЕАН. Его слова приводит МИД КНР.
Он отметил, что Китай и АСЕАН вместе реагируют на разного рода глобальные вызовы, а также постоянно создают новые направления сотрудничества в таких областях как борьба с бедностью, изменение климата, охрана окружающей среды, энергетический переход.
"Отношения Китая и АСЕАН стали самой успешной и динамичной моделью регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — подчеркнул премьер.