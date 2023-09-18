МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Испании в иностранной и национальной валютах на отметке "А-", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства. Промпроизводство в Испании снизилось в июле с коррекцией на календарь

"Стабильный прогноз отражает сбалансированные риски для кредитоспособности Испании, учитывая возросший государственный долг, ослабление спроса со стороны ключевых европейских торговых партнеров и политическую неопределенность", — говорится в сообщении.

Однако агентство ожидает, что испанская экономика будет расти быстрее, чем в среднем по еврозоне, учитывая устойчивость рынка труда и несмотря на ожидания несколько более высоких цен на нефть и газ в оставшуюся часть 2023 года и в 2024 году.

Агентство ожидает, что замедление экономики торговых партнеров еврозоны и ужесточение кредитных условий ослабят экономический рост Испании до конца 2023 года и в 2024 году.