2023-09-18T09:51:50+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230918/841768845.html
Fitch подтвердило рейтинг Испании на уровне "А-"
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Испании в иностранной и национальной валютах на отметке "А-", прогноз... ПРАЙМ, 18.09.2023
экономика, новости, fitch ratings, испания, рейтинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Испании в иностранной и национальной валютах на отметке "А-", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.
"Стабильный прогноз отражает сбалансированные риски для кредитоспособности Испании, учитывая возросший государственный долг, ослабление спроса со стороны ключевых европейских торговых партнеров и политическую неопределенность", — говорится в сообщении.
Однако агентство ожидает, что испанская экономика будет расти быстрее, чем в среднем по еврозоне, учитывая устойчивость рынка труда и несмотря на ожидания несколько более высоких цен на нефть и газ в оставшуюся часть 2023 года и в 2024 году.
Агентство ожидает, что замедление экономики торговых партнеров еврозоны и ужесточение кредитных условий ослабят экономический рост Испании до конца 2023 года и в 2024 году.