МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Саудовской Аравии на уровне "A", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. СМИ узнали причину отказа США от контракта с саудовскими оружейниками

S&P также сохранило краткосрочный суверенный рейтинг страны на уровне "A-1".

"Реформы последних нескольких лет, включая меры по стимулированию ненефтяного экономического роста… наряду со значительной социальной либерализацией должны продолжать улучшать экономический и финансовый профиль Саудовской Аравии", — говорится в сообщении.

Значительное снижение производства нефти королевством в 2023 году, как ожидается, замедлит рост ВВП и приведет к бюджетному дефициту, но увеличение добычи и сильный рост ненефтяных секторов с 2024 года и далее поспособствуют ускорению темпов роста экономики и возвращению профицита бюджета, считают аналитики агентства.

В 2023 году S&P прогнозирует замедление роста ВВП страны до 0,2% с 8,7% годом ранее. В следующем году прогноз роста экономики составляет 3,6%, в 2025 году — 3,4%, в 2026 году — 3,3%.