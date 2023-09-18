2023-09-18T09:56:46+03:00
2023-09-18T09:56:46+03:00
2023-09-18T09:56:46+03:00
2023
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S&P подтвердило рейтинг Саудовской Аравии на уровне "A"
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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Саудовской Аравии на уровне "A", прогноз стабильный, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 18.09.2023
экономика, новости, s&p global ratings, саудовская аравия, рейтинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Саудовской Аравии на уровне "A", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
S&P также сохранило краткосрочный суверенный рейтинг страны на уровне "A-1".
"Реформы последних нескольких лет, включая меры по стимулированию ненефтяного экономического роста… наряду со значительной социальной либерализацией должны продолжать улучшать экономический и финансовый профиль Саудовской Аравии", — говорится в сообщении.
Значительное снижение производства нефти королевством в 2023 году, как ожидается, замедлит рост ВВП и приведет к бюджетному дефициту, но увеличение добычи и сильный рост ненефтяных секторов с 2024 года и далее поспособствуют ускорению темпов роста экономики и возвращению профицита бюджета, считают аналитики агентства.
В 2023 году S&P прогнозирует замедление роста ВВП страны до 0,2% с 8,7% годом ранее. В следующем году прогноз роста экономики составляет 3,6%, в 2025 году — 3,4%, в 2026 году — 3,3%.