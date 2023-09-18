МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Экономика Украины превратился в зомби, которые показывают признаки жизни за счет западных денег и требуют еще больше, заявил экс-премьер страны Николай Азаров.

Киев, Украина

Зеленский может сохранить украинцев. Но заплатит за это страшную цену

Бывший глава украинского правительства отметил, что экономика страны затрещала по швам. По его словам, Украина столкнулась с минимальным ростом ВВП, девальвацией гривны, ростом государственного долга, дефицита бюджета. Так, пояснил политик, бюджету не хватает шести миллиардов долларов на выплаты украинским военным, а семьи погибших в боевых действиях поляков вообще не получили обещанных компенсаций.

"В итоге украинская экономика все больше начинает напоминать зомби – она показывает признаки жизни только за счет иностранной финансовой помощи, которой требуется все больше и больше. Ближайшие же аналоги Украины, со схожими проблемами – это современные Афганистан и Гаити. А вот чтобы догнать нынешний экономический уровень Румынии и Польши Украине, по самым смелым прогнозам, необходимо более 30 лет", — написал Азаров в Telegram.

Как сообщала "Экономическая правда", курс гривны в 2024 году составит более более 41 гривны за доллар, а Минфин страны спрогнозировал девальвацию.