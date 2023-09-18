МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Экономика Украины превратился в зомби, которые показывают признаки жизни за счет западных денег и требуют еще больше, заявил экс-премьер страны Николай Азаров. Зеленский может сохранить украинцев. Но заплатит за это страшную цену

Бывший глава украинского правительства отметил, что экономика страны затрещала по швам. По его словам, Украина столкнулась с минимальным ростом ВВП, девальвацией гривны, ростом государственного долга, дефицита бюджета. Так, пояснил политик, бюджету не хватает шести миллиардов долларов на выплаты украинским военным, а семьи погибших в боевых действиях поляков вообще не получили обещанных компенсаций.

"В итоге украинская экономика все больше начинает напоминать зомби – она показывает признаки жизни только за счет иностранной финансовой помощи, которой требуется все больше и больше. Ближайшие же аналоги Украины, со схожими проблемами – это современные Афганистан и Гаити. А вот чтобы догнать нынешний экономический уровень Румынии и Польши Украине, по самым смелым прогнозам, необходимо более 30 лет", — написал Азаров в Telegram.

Как сообщала "Экономическая правда", курс гривны в 2024 году составит более более 41 гривны за доллар, а Минфин страны спрогнозировал девальвацию.