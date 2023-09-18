МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Малайзия удвоит экспорт пальмового масла в Китай до полумиллиона тонн в год на фоне выдвигаемых Евросоюзом ограничений на поставки товара, передает малайзийское новостное агентство Bernama со ссылкой на премьер-министра страны Анвара Ибрагима. Обьем торговли Китая и АСЕАН вырос в 16,8 раза

По данным издания, премьер объявил о планах увеличения поставок в ходе выставки Китай-АСЕАН в южно-китайском городе Наньнин. В ее рамках представители Китая и Малайзии подписали инвестиционные соглашения на сумму 4,2 миллиарда долларов.

"Импорт малайзийского пальмового масла в Китай удвоится с нынешних 250 тысяч тонн до 500 тысяч тонн в год после подписания меморандума о взаимопонимании между компаниями Sime Darby Oils International Ltd (Sime Darby Oils) и Международной портовой группой залива GuangXi Beibu Gulf", — приводит издание заявление премьера по итогам выставки.

Ранее сообщалось, Малайзия отложит торговые переговоры с Евросоюзом, добиваясь более справедливого отношения к малым предприятиям производства пальмового масла. Летом Малайзия направила высокопоставленных чиновников в ЕС, чтобы выразить озабоченность по поводу закона о вырубке лесов, который, по мнению малайзийских властей, может нанести ущерб малому фермерскому бизнесу. Однако об итогах этих переговоров не сообщалось.