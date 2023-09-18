МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Этап восстановления экономики России завершен, страна выдержала абсолютно беспрецедентное внешнее давление, заявил президент Владимир Путин. Экс-премьер Украины сравнил экономику страны с зомби

Глава государства провел совещание по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы в понедельник.

"В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке – некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными", — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что рост ВВП по итогам года может составить 2,5-2,8%.

"Первоначально вообще некоторые минус нам рисовали, но потом прогноз поправили — 1,2 ожидали, но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5, даже, может быть, больше – 2,8 процента", — сказал Путин.

По его словам, с хорошей динамикой повышается потребительский спрос, уверенно прибавляет промышленность, в первую очередь за счёт обрабатывающих производств.

"Даже несмотря на эффект высокой базы прошлого года продолжается рост инвестиций в основной капитал – плюс 12,6 процента год к году. ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития", — сказал президент.