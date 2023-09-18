2023-09-18T16:47:58+03:00
2023-09-18T16:47:58+03:00
2023-09-18T16:47:58+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20230918/841772107.html
Нужны своевременные решения в связи с ускорением рубля, подчеркнул Путин
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Одна из основных текущих проблем экономики России связана с ускорением инфляции, главным фактором которой является ослабление рубля, и здесь важно понимать причины этого... ПРАЙМ, 18.09.2023
рынки, экономика, новости, россия, путин, рубль, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Одна из основных текущих проблем экономики России связана с ускорением инфляции, главным фактором которой является ослабление рубля, и здесь важно понимать причины этого ослабления и своевременно принимать решения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен — это ослабление рубля. И необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая принимать соответствующие решения", — заявил Путин в понедельник на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Глава государства в понедельник провел совещание по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Путин выразил уверенность в скоординированных и профессиональных действиях правительства и Центрального банка в решении вопросов инфляции и ослабления рубля.