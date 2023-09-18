МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Одна из основных текущих проблем экономики России связана с ускорением инфляции, главным фактором которой является ослабление рубля, и здесь важно понимать причины этого ослабления и своевременно принимать решения, заявил президент РФ Владимир Путин. Набиуллина оценила влияние репатриации валютной выручки на рубль

"Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен — это ослабление рубля. И необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая принимать соответствующие решения", — заявил Путин в понедельник на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Глава государства в понедельник провел совещание по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Путин выразил уверенность в скоординированных и профессиональных действиях правительства и Центрального банка в решении вопросов инфляции и ослабления рубля.