МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Европа "созрела" для частичного снятия санкций с Ирана, но это может произойти лишь с разрешения США, при этом полная отмена введенных против Тегерана ограничений в настоящий момент невозможна, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. Сбербанк запустил для россиян переводы в Иран

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что присутствие представителей Ирана на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке – прекрасная возможность для проведения различных встреч и дискуссий, однако усилия Ирана по снятию санкций не ограничатся только вопросами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или "ядерной сделки").

"Европейцы точно давно уже созрели для снятия санкций, но на определенных условиях, конечно. У европейцев неприкрытый экономический интерес в Иране, который европейцы давно уже пытаются реализовать", — рассказал старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

По его словам, среди условий со стороны европейских стран будет пункт о соблюдении в Иране прав человека, а также вопрос о поддержке террористических движений на территории Ближнего Востока. Кроме того, Тегерану в ходе переговоров с представителями западных стран не удастся избежать дискуссии о "ядерной сделке". Это связано с тем давлением, которое Израиль оказывает на США, а США, в свою очередь, оказывают давление на Европу.

"Европейцы были вынуждены уйти из иранских экономических структур и последовать примеру США. Но они безусловно готовы развивать отношения, если будет со стороны США "добро" на это", — отметил старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Как отмечает эксперт, сейчас наметилось некоторое снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном на фоне договора об обмене заключенными и разморозки шести миллиардов долларов, которые принадлежат Ирану. "Потенциалу Ирана не дают развиваться прежде всего американские санкции. Вопрос стоит о том, чтобы эти санкции если не полностью, то во всяком случае немного смягчить", — заявил Сажин.

Эксперты сомневаются, что на площадке ООН пройдут "прямые встречи" между представителями Ирана и США. А переговоры между Тегераном и странами Европы, по мнению Андрея Чупрыгина, также осложняет тот факт, что во главе Ирана находится духовный лидер, а "Запад достаточно некомфортно чувствует себя в общении с теологическими лидерами" Ирана. Санкции Евросоюза носят экстерриториальный характер, заявила эксперт ООН

"Пока в Иране сохраняется практически монополия на власть со стороны духовного лидера, они не договорятся о полном снятии санкций", — подчеркнул эксперт.

При этом, послабления в санкционном режиме против Ирана возможны. По словам экспертов, они будут аргументированы "гуманитарной составляющей". А для официального Тегерана даже послабления станут "большим шагом вперед".

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.