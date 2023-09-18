МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимуществу доли норвежского холдинга Amedia в пяти типографиях "Прайм принт", соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Росимущество продало свой пакет акций "дочки" "Совкомфлота"

"Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление… 3 654 242 обыкновенные акции АО "Прайм Принт Москва"… 140 тыс. обыкновенных акций АО "Прайм Принт Екатеринбург"… 700 обыкновенных акций АО "Прайм Принт Новосибирск"… 6790 тыс. обыкновенных акций ЗАО "Прайм Принт Челябинск"… 56% долей в уставном капитале ООО "Прайм Принт Воронеж", — говорится в тексте указа.

Указывается, что все эти доли принадлежат Amedia Eastern Europe AS, а управлять ими будет Росимущество.