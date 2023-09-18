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Путин передал Росимуществу пять типографий норвежского Amedia
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Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимуществу доли норвежского холдинга Amedia в пяти типографиях "Прайм принт", соответствующий указ размещен на... ПРАЙМ, 18.09.2023
бизнес, экономика, новости, россия, росимущество, временное управление
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимуществу доли норвежского холдинга Amedia в пяти типографиях "Прайм принт", соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление… 3 654 242 обыкновенные акции АО "Прайм Принт Москва"… 140 тыс. обыкновенных акций АО "Прайм Принт Екатеринбург"… 700 обыкновенных акций АО "Прайм Принт Новосибирск"… 6790 тыс. обыкновенных акций ЗАО "Прайм Принт Челябинск"… 56% долей в уставном капитале ООО "Прайм Принт Воронеж", — говорится в тексте указа.
Указывается, что все эти доли принадлежат Amedia Eastern Europe AS, а управлять ими будет Росимущество.