МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Микрофинансовых организаций в России с начала 2020 года стало почти на 9% меньше, больше всего сокращений пришлось на июль 2020 года, тенденция к сокращению продолжится, рассказали РИА Новости эксперты сервиса "Контур.Фокус". 

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"Как показало исследование, за последние 3,5 года рынок уменьшился почти на 9% и продолжает сокращаться", — выяснили аналитики сервиса, проанализировав данные о количестве МФО в РФ с января 2020 года по сентябрь 2023 года. Так, согласно приведенным данным, в январе 2020 года в стране было 947 МФО, а в сентябре 2023 года их число уменьшилось до 866.

Заметнее всего за три с половиной года микрофинансовый рынок сократился в 2020 году: количество организаций убывало каждый месяц с января по декабрь — до 876 с 947. При этом количество ликвидируемых МФО превысило количество регистраций новых организаций — 506 против 410. "Больше всего закрытий пришлось на июль 2020 года — тогда с рынка ушли сразу 34 компании", — добавили аналитики, отметив, что больше всего новых МФО открывалось в марте 2022 года — 25 компаний.

Лидерами по числу МФО в России стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область. При этом, в столице работают более 200 микрофинансовых организаций, а у других регионов их число почти не превышает 40 компаний. При этом, МФО "активно открываются в Ульяновской, Сахалинской областях и в Ставропольском крае". Так, с 2021 по 2023 годы прирост новых МФО в этих регионах составил 266,67%, 100% и 100%, соответственно.

При этом, согласно исследованию рейтингового агентства "Эксперт РА", лидеры рынка МФО в первом полугодии 2023 года "продемонстрировали высокие темпы прироста", главным образом благодаря эффекту низкой базы 2022 года и стабильно высокому спросу на микрозаймы. А "отсутствие новых негативных макроэкономических потрясений" в первой половине 2023 года позволило участникам рынка смягчить подходы к заемщикам.

Тем не менее, введенное с 1 июля 2023 года ограничение процентной ставки с 1% до 0,8% в день, а также грядущее ужесточение макропруденциальных лимитов с 1 октября, "окажут сдерживающее влияние на дальнейший рост рынка" МФО. Значительное влияние на рынок окажет и повышение коэффициентов резервирования по некоторым микрозаймам в 2024 году. "Соблюдение новых норм потребует либо существенной докапитализации МФО, либо приведет к стагнации бизнеса у игроков без значительного финансового ресурса", — заключили в "Эксперт РА".