МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Рекордный рост количества вакансий на рынке труда в России осенью в сравнении со средними показателями для этого сезона спрогнозировал руководитель департамента аналитики Зарплата.ру Юрий Михеев — он рассказал РИА Новости, что компании перешли в сентябрь на пике активности. Исследование показало количество МФО в России, покинувших рынок за три года

"Традиционный пик активности работодателей на рынке труда приходится на начало года и первые осенние месяцы. Но в этом году ситуация атипичная. В последний месяц лета работодатели ставили настоящие рекорды, продолжая публиковать все больше и больше вакансий. По сути, российские компании перешли в сентябрь на пике активности, и рынок труда ожидает рекордная осень по растущему числу размещенных вакансий", — добавил он.

Осенью у российских работодателей останутся по-прежнему сложности с наймом "синих воротничков", но к этому, добавятся трудности с подбором персонала офисных специальностей. Сейчас наблюдается рост спроса на маркетологов и специалистов сферы внешних коммуникаций (PR), также существенный рост демонстрирует сфера страхования, автомобильный бизнес, финансы и бухгалтерия. По мнению эксперта, осенью стоит ожидать продолжения этого тренда, потому что конкуренция за кадры усиливается.

"Помимо длительного влияния на рынок труда демографической ямы, экономических потрясений и отъезда части трудоспособного населения в другие страны на низкое предложение со стороны соискателей начинает влиять и отъезд мигрантов из-за колебаний валютных курсов. Обычно трудовые мигранты отправляют свой заработок переводами на родину, но сейчас для них это стало менее выгодно, поэтому многие решили вернуться в свои страны", — отметил Михеев.

Работодатели конкурируют друг с другом из-за сложностей с наймом: по заработным платам прирост составил 29% по результатам августа 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя производительность труда при этом не изменилась.

"Ожидать снижения темпов этой гонки пока не приходится, но необходимость повышения производительности труда для многих работодателей уже становится критичной. Сейчас стоит ожидать реального внедрения программ по росту эффективности и автоматизации труда", — сказал Михеев.