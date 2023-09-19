МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Госдума предложила запретить продажу безалкогольных энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним по всей России — большинство жителей страны такую инициативу поддерживает, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости. Эксперт спрогнозировал рекордное число вакансий на рынке труда в России

Так, "84% россиян высказались за запрет продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним". В опросе приняли участие 1600 респондентов. По их мнению, энергетические напитки вредны и не соответствуют всем требованиям.

Против инициативы высказались лишь 8%: "Любой запрет подстегивает употребление"; "Не совсем понимаю смысл запрета. Не содержит алкоголя и наркотиков, содержит кофеин и таурин для повышения бодрости и работоспособности — в чём проблема? Может, ещё и кофе запретим?"

При этом женщины поддерживают предложение о запрете энергетиков чаще мужчин (89 и 79% соответственно). Респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц — чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости предложил реанимировать работу по вопросу запрета энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне.