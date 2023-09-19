МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Россия за июль сократила портфель американских гособлигаций до 29 миллионов долларов с 33 миллионов по итогам июня, свидетельствуют данные Минфина США. Госдолг США достиг рекордной отметки

Из опубликованной ведомством статистики следует, что за июль, российский портфель состоит из 24 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 5 миллионов — в краткосрочных.

На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц снизились на 6,9 миллиарда — до 1,112 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 821,8 миллиарда долларов (снижение на 13,6 миллиарда). Следом идет Великобритания (662,4 миллиарда), которая сократила объем облигаций на своем балансе на 9,9 миллиарда долларов.