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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230919/841775799.html
Вложения России в американские гособлигации снизились в июле
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Россия за июль сократила портфель американских гособлигаций до 29 миллионов долларов с 33 миллионов по итогам июня, свидетельствуют данные Минфина США. Из опубликованной... ПРАЙМ, 19.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Россия за июль сократила портфель американских гособлигаций до 29 миллионов долларов с 33 миллионов по итогам июня, свидетельствуют данные Минфина США.
Из опубликованной ведомством статистики следует, что за июль, российский портфель состоит из 24 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 5 миллионов — в краткосрочных.
На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц снизились на 6,9 миллиарда — до 1,112 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 821,8 миллиарда долларов (снижение на 13,6 миллиарда). Следом идет Великобритания (662,4 миллиарда), которая сократила объем облигаций на своем балансе на 9,9 миллиарда долларов.