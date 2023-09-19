МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Индия приостановила торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по "определенным вопросам", сообщил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял изданию Firstpost. Эксперт оценил идею покупки Индией нефти на зависшие в России дивиденды

Заявление министра прозвучало вскоре после того, как Канада отменила торговую миссию в Индию, которая должна была прибыть в Мумбаи в начале октября. Ожидалось, что работа миссии будет сосредоточена на сельском хозяйстве, продовольствии, цифровых технологиях, инфраструктуре и науках о жизни.

"Мы поставили торговый диалог с Канадой на паузу. Нам необходимо убедиться, что геополитически и экономически мы находимся на одной волне. Определенные проблемы, которые вызывают серьезную озабоченность, были освещены на двусторонней встрече между премьер-министром Нарендром Моди и премьер-министром Джастином Трюдо", — рассказал министр изданию.

Ранее посол Индии в Канаде Санджай Кумар Верма заявил, что переговоры зашли в тупик.

На данный момент Индия и Канада провели шесть раундов торговых переговоров по торговому соглашению.