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Индия и Канада приостановили торговые переговоры
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Индия приостановила торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по "определенным вопросам", сообщил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял изданию Firstpost... ПРАЙМ, 19.09.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, индия, канада, международная торговля, переговоры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Индия приостановила торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по "определенным вопросам", сообщил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял изданию Firstpost.
Заявление министра прозвучало вскоре после того, как Канада отменила торговую миссию в Индию, которая должна была прибыть в Мумбаи в начале октября. Ожидалось, что работа миссии будет сосредоточена на сельском хозяйстве, продовольствии, цифровых технологиях, инфраструктуре и науках о жизни.
"Мы поставили торговый диалог с Канадой на паузу. Нам необходимо убедиться, что геополитически и экономически мы находимся на одной волне. Определенные проблемы, которые вызывают серьезную озабоченность, были освещены на двусторонней встрече между премьер-министром Нарендром Моди и премьер-министром Джастином Трюдо", — рассказал министр изданию.
Ранее посол Индии в Канаде Санджай Кумар Верма заявил, что переговоры зашли в тупик.
На данный момент Индия и Канада провели шесть раундов торговых переговоров по торговому соглашению.