МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Уровень безработицы в столице за 2022 год, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил 2,2% — это самый низкий показатель среди крупнейших городов стран G20, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фестиваль финансовой грамотности пройдет в Москве 23 сентября

"По методологии МОТ безработица в Москве по итогам 2022 года снизилась до 2,2 процента после 2,6 процента в 2021-м. Благодаря этому российская столица третий год подряд является лидером по самому низкому уровню безработицы среди мегаполисов стран "Большой двадцатки", — приводятся его слова на сайте комплекса экономической политики и имущественно‑земельных отношений.

Он также отметил, что рынок труда в Москве остается стабильным благодаря развитию промышленности и высокотехнологичных предприятий, созданию производств, направленных на импортозамещение.

"В столице расширяют деятельность уже существующие компании и появляются новые, которые привлекают работников. Это стимулирует развитие смежных сфер экономики, создает баланс на рынке труда и способствует снижению уровня безработицы", — добавил Ефимов.