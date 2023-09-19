2023-09-19T09:46:27+03:00
2023-09-19T09:46:27+03:00
2023-09-19T09:46:27+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230919/841776211.html
Уровень безработицы в Москве стал самым низким среди мегаполисов G20
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Уровень безработицы в столице за 2022 год, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил 2,2% — это самый низкий показатель среди крупнейших городов стран... ПРАЙМ, 19.09.2023
экономика, новости, россия, москва, g20, безработица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Уровень безработицы в столице за 2022 год, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил 2,2% — это самый низкий показатель среди крупнейших городов стран G20, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По методологии МОТ безработица в Москве по итогам 2022 года снизилась до 2,2 процента после 2,6 процента в 2021-м. Благодаря этому российская столица третий год подряд является лидером по самому низкому уровню безработицы среди мегаполисов стран "Большой двадцатки", — приводятся его слова на сайте комплекса экономической политики и имущественно‑земельных отношений.
Он также отметил, что рынок труда в Москве остается стабильным благодаря развитию промышленности и высокотехнологичных предприятий, созданию производств, направленных на импортозамещение.
"В столице расширяют деятельность уже существующие компании и появляются новые, которые привлекают работников. Это стимулирует развитие смежных сфер экономики, создает баланс на рынке труда и способствует снижению уровня безработицы", — добавил Ефимов.