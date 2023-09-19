2023-09-19T10:00:08+03:00
2023-09-19T10:00:08+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230919/841776308.html
ВТО получила запрос от Киева на консультации из-за запрета на ввоз зерна
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Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила агентству РИА Новости, что Киев в понедельник вечером подал запрос на проведение консультаций в части запрета на ввоз своего зерна... ПРАЙМ, 19.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, вто, украина, запрос, консультации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила агентству РИА Новости, что Киев в понедельник вечером подал запрос на проведение консультаций в части запрета на ввоз своего зерна в Польшу, Словакию и Венгрию.
"Мы можем подтвердить, что запрос на консультации поступил в понедельник вечером", — сообщили в организации в ответ на письменный запрос.
В понедельник о подаче исков в ВТО против трех восточноевропейских стран сообщили в министерстве экономики Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Так, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.