МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила агентству РИА Новости, что Киев в понедельник вечером подал запрос на проведение консультаций в части запрета на ввоз своего зерна в Польшу, Словакию и Венгрию. Минсельхоз Венгрии прокомментировал решение ЕС по импорту зерна с Украины

"Мы можем подтвердить, что запрос на консультации поступил в понедельник вечером", — сообщили в организации в ответ на письменный запрос.

В понедельник о подаче исков в ВТО против трех восточноевропейских стран сообщили в министерстве экономики Украины.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Так, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.