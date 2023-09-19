МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Судно с тремя тысячами тонн пшеницы вышло из украинского порта по открытому Киевом временному коридору, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. ВТО получила запрос от Киева на консультации из-за запрета на ввоз зерна

"Судно Resilient Africa с 3 тысячами тонн пшеницы вышло из порта Черноморск и движется в направлении Босфора. Это первое из двух судов, которые зашли в порт Черноморск на минувшей неделе по установленному ВМС ВСУ временному коридору для гражданских судов. Второе судно находится в порту под загрузкой украинской пшеницей для Египта", — написал он на своей странице в соцсети Facebook*.

Первое судно по временному коридору вышло из порта Одессы в середине августа.

Ранее военно-морские силы ВСУ сообщали, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов — Черноморск, Одесса и Южный. Киев 12 августа объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.

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