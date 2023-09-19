МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам августа замедлилась до 5,2% с 5,3% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Второй пошел. У Европы плохие новости для Украины

Предварительная оценка предполагала сохранение показателя на уровне июля.