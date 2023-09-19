2023-09-19T12:08:08+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230919/841777071.html
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась в августе
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Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам августа замедлилась до 5,2% с 5,3% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Предварительная оценка предполагала... ПРАЙМ, 19.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам августа замедлилась до 5,2% с 5,3% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Предварительная оценка предполагала сохранение показателя на уровне июля.