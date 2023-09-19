МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Стремление США играть роль мирового полицейского и поддерживать американоцентричный мир ведет к росту государственного долга страны и ложится бременем на местный бизнес, считает политолог Борис Межуев. Эксперт назвал последствия увеличения американского госдолга

"Если бы Америка не была бы "мировым полицейским", я думаю, ситуация была бы совсем другой. Они (американцы — ред.) не могут обвалить свою валюту. Они должны ее удерживать на постоянной основе, что бы ни было. Какие бы кризисы ни были, какая бы ни была экономическая конъюнктура", — сказал он.

Межуев полагает, что при формировании бюджета вопрос о повышении планки госдолга вновь станет предметом дискуссии между республиканцами и демократами, и, чтобы ее согласовать, демократам придется отказаться от "чувствительных позиций" в пользу республиканцев. При этом, по мнению эксперта, рост государственного долга негативно влияет на деятельность американских предпринимателей.

"Если бы Америка хоть один раз сказала: "Плевать я хотела на этот американоцентричный мир, я работаю на своего национального предпринимателя, только он меня интересует". В некоторой степени это скрытая подоплека деятельности (бывшего президента США Дональда) Трампа, то легко бы доллар обвалили, долг бы сократили и спокойно поддержали национального предпринимателя, который легко бы вздохнул от этой упавшей планки долга", — считает Межуев.

При этом он отметил, что в данном случае США рискуют потерять статус "центра силы", что может усилить китайский юань в качестве мировой валюты.

Ранее Минфин США сообщил, что госдолг страны достиг очередного рекорда, превысив 33 триллиона долларов.