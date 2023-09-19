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ОЭСР вновь улучшила прогноз по ВВП России
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вновь улучшила прогноз по ВВП России на 2023 и 2024 годы: теперь ожидает роста экономики страны, следует из... ПРАЙМ, 19.09.2023
экономика, новости, россия, прогноз, оэср, ввп россии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вновь улучшила прогноз по ВВП России на 2023 и 2024 годы: теперь ожидает роста экономики страны, следует из сентябрьского доклада организации.
Так, в новом прогнозе организация ждет роста экономики РФ в 2023 году на 0,8% вместо ранее ожидавшегося снижения на 1,5%, а в 2024 году — роста на 0,9% вместо снижения на 0,4%.
Что касается потребительских цен, то организация ждет, что инфляция в РФ по итогам 2023 года составит 5,2% вместо ожидавшихся ранее 5,4%. На 2024 год прогноз по инфляции был сохранен, ожидается 5,2%.