МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вновь улучшила прогноз по ВВП России на 2023 и 2024 годы: теперь ожидает роста экономики страны, следует из сентябрьского доклада организации. Этап восстановления экономики России завершен, заявил Путин

Так, в новом прогнозе организация ждет роста экономики РФ в 2023 году на 0,8% вместо ранее ожидавшегося снижения на 1,5%, а в 2024 году — роста на 0,9% вместо снижения на 0,4%.

Что касается потребительских цен, то организация ждет, что инфляция в РФ по итогам 2023 года составит 5,2% вместо ожидавшихся ранее 5,4%. На 2024 год прогноз по инфляции был сохранен, ожидается 5,2%.