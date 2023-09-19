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В ЕС усомнились в трезвости замминистра экономики Украины после слов о ВТО
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В Евросоюзе заподозрили замминистра экономики Украины Тараса Качку в том, что он пьян, после его заявления о плане начать процесс подачи жалобы в ВТО из-за запрета на ввоз... ПРАЙМ, 19.09.2023
сельское хозяйство, бизнес, экономика, новости, ес, украина, вто, зерно
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В Евросоюзе заподозрили замминистра экономики Украины Тараса Качку в том, что он пьян, после его заявления о плане начать процесс подачи жалобы в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии.
"Это мужчина был пьян?" — привело издание Politico слова одного из европейских дипломатов. Качка на это ответил, что в ЕС не были готовы к "ясным формулировкам" от Киева.
При этом, указывает Politico, другие дипломаты в частном порядке ругают Польшу за что, что она "бросила под автобус" Украину. Один дипломат, например, считает, что Еврокомиссии, "возможно, следует подать в суд" на Польшу, Венгрию и Словакию за нарушением правил внутреннего рынка. "Это решение (трех стран)… подрывает все единство ЕС по отношению к Украине", — добавил он.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны.