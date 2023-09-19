МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В Евросоюзе заподозрили замминистра экономики Украины Тараса Качку в том, что он пьян, после его заявления о плане начать процесс подачи жалобы в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии. ВТО получила запрос от Киева на консультации из-за запрета на ввоз зерна

"Это мужчина был пьян?" — привело издание Politico слова одного из европейских дипломатов. Качка на это ответил, что в ЕС не были готовы к "ясным формулировкам" от Киева.

При этом, указывает Politico, другие дипломаты в частном порядке ругают Польшу за что, что она "бросила под автобус" Украину. Один дипломат, например, считает, что Еврокомиссии, "возможно, следует подать в суд" на Польшу, Венгрию и Словакию за нарушением правил внутреннего рынка. "Это решение (трех стран)… подрывает все единство ЕС по отношению к Украине", — добавил он.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны.