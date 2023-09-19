МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по росту мирового ВВП на 2023 год до 3% против предыдущего, июньского прогноза в 2,7%, говорится в сентябрьском экономическом докладе организации. ОЭСР вновь улучшила прогноз по ВВП России

Прогноз роста ВВП в мире на 2024 год ухудшен до 2,7% с 2,9%, ожидавшихся в июне. Рост в 2022 году в докладе оценивается в 3,3%.

Как отмечает организация, рост мировой экономики может замедлиться после более сильного, чем ожидалось, начала года за счет снижения цен на энергоносители и открытия Китая.

"Влияние более жесткой монетарной политики становится все более видимым, деловая и потребительская уверенность ослабели, а восстановление в Китае зашло в тупик", — комментирует ОЭСР.