2023-09-19T12:48:59+03:00
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2023-09-19T12:48:59+03:00
2023
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ОЭСР улучшила прогноз по росту мирового ВВП в 2023 году
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по росту мирового ВВП на 2023 год до 3% против предыдущего, июньского прогноза в 2,7%, говорится в... ПРАЙМ, 19.09.2023
экономика, новости, мир, оэср, мировой ввп, прогноз
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по росту мирового ВВП на 2023 год до 3% против предыдущего, июньского прогноза в 2,7%, говорится в сентябрьском экономическом докладе организации.
Прогноз роста ВВП в мире на 2024 год ухудшен до 2,7% с 2,9%, ожидавшихся в июне. Рост в 2022 году в докладе оценивается в 3,3%.
Как отмечает организация, рост мировой экономики может замедлиться после более сильного, чем ожидалось, начала года за счет снижения цен на энергоносители и открытия Китая.
"Влияние более жесткой монетарной политики становится все более видимым, деловая и потребительская уверенность ослабели, а восстановление в Китае зашло в тупик", — комментирует ОЭСР.