ПЕКИН, 19 сен — ПРАЙМ. Объем товарооборота России и Китая уже по итогам этого года может превысить отметку в 200 миллиардов долларов, заявил журналистам в Пекине министр экономического развития России Максим Решетников. Решетников заявил о неизбежности упора на юани в торговых расчетах с Китаем

Российская делегация во главе с министром экономического развития Максимом Решетниковым с 19 по 20 сентября находится в Пекине с рабочим визитом. В рамках визита состоится 26-е заседание российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также запланирован ряд деловых встреч – с министром коммерции КНР Ван Вэньтао, с министром культуры и туризма КНР Ху Хэпином и другими китайскими коллегами.

По словам Решетникова, главный индикатор взаимного интереса между бизнесом из России и Китая — это рост товарооборота, который по итогам первого полугодия вырос на 30%.

"Это говорит о том, что та цель, которую поставили главы наших стран, выйти к 2024 году на товарооборот в 200 долларов США, будет достигнута уже в этом году, и мы явно даже превысим эту планку", — сказал он.

По словам российского министра, взаимный интерес в торгово-экономической сфере между странами виден также по интенсивности взаимообменов, по совместным форумам, по визитам в Китай российского бизнеса, и в Россию китайского, по проведению различных бизнес-диалогов и мероприятий.

"Ситуация развивается. От торговли все больше мы переходим к инвестициям, у нас большой портфель инвестиционных проектов, порядка 170 миллиардов долларов США объем инвестиций в 79 проектах, это если брать только крупные проекты. Все они находятся под контролем, сопровождением с китайской и российской сторон. Реализация таких крупных кооперационных проектов приведет к дальнейшему росту взаимной торговли", — добавил Решетников. Россия и Китай подпишут новое соглашение об оформлении туристических групп

Министр выразил уверенность, что у России и Китая есть потенциал для дальнейшего развития торгово-экономических связей.

"Во-первых, есть потенциал по торговле, Китай — это крупнейший потребительский рынок, и мы ведем переговоры по дальнейшему доступу на этот рынок, в том числе и отдельных видов нашей сельскохозяйственной продукции", — сказал он.

Решетников добавил, что Россия в настоящее время также выстраивает новые кооперационные цепочки с Китаем, расширяя поставки в эту страну. По его словам, товарооборот между странами в целом сбалансирован.

Согласно обнародованным ранее данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в январе-августе 2023 года вырос на 32% и составил 155,1 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.

После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.