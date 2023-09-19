2023-09-19T13:03:17+03:00
2023-09-19T13:03:17+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230919/841777498.html
ОЭСР ухудшила прогноз по ВВП Китая на 2023 и 2024 годы
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста ВВП Китая: в текущем году теперь ожидает его на уровне 5,1%, а в следующем — 4,6%, говорится в... ПРАЙМ, 19.09.2023
экономика, новости, китай, оэср, ввп китая, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста ВВП Китая: в текущем году теперь ожидает его на уровне 5,1%, а в следующем — 4,6%, говорится в новом экономическом докладе организации.
В июне организация прогнозировала рост ВВП страны в 2023 году на 5,4%, а в 2024 году — на 5,1%.
Что касается потребительских цен, то ОЭСР ожидает, что инфляция в Китае по итогам 2023 года составит 0,5% вместо 2,1% в июньском прогнозе, а в 2024 году — 1,3% вместо 2%.