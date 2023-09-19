МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста ВВП Китая: в текущем году теперь ожидает его на уровне 5,1%, а в следующем — 4,6%, говорится в новом экономическом докладе организации. ОЭСР улучшила прогноз по росту мирового ВВП в 2023 году

В июне организация прогнозировала рост ВВП страны в 2023 году на 5,4%, а в 2024 году — на 5,1%.

Что касается потребительских цен, то ОЭСР ожидает, что инфляция в Китае по итогам 2023 года составит 0,5% вместо 2,1% в июньском прогнозе, а в 2024 году — 1,3% вместо 2%.