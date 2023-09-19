МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогнозы роста ВВП еврозоны по итогам текущего и следующего года, сообщается в сентябрьском докладе организации. ОЭСР ухудшила прогноз по ВВП Китая на 2023 и 2024 годы

Прогноз роста на 2023 год был понижен на 0,3 процентного пункта — до 0,6%, а в 2024 году ожидается рост на 1,1%, что на 0,4 процентного пункта ниже, чем ожидалось в июне. В 2022 году рост ВВП еврозоны оценивался в 3,4%, говорится в докладе.

В разрезе по странам ОЭСР прогнозирует снижение ВВП в Германии по итогам текущего года на 0,2%, а в следующем году — рост на 0,9%, оба прогноза были ухудшены по сравнению с июньскими. В Италии ожидается рост ВВП на 0,8% как по итогам текущего, так и по итогам следующего годов. Во Франции рост ВВП прогнозируется на 1% и 1,2% соответственно, в Испании — на 2,3% и 1,9% соответственно.

ОЭСР ожидает годовую инфляцию в еврозоне по итогам 2023 года на уровне 5,5%, а по итогам 2024 года — 3%. Оба прогноза были понижены по сравнению с июньской оценкой. В прошлом году инфляция оценивалась в 8,4%.

Инфляция в Германии ожидается в 6,1% по итогам 2023 и 3% по итогам 2024 годов, в Италии — 6,1% и 2,5% соответственно, во Франции — 5,8% и 2,9%, в Испании — 3,5% и 3,4%. Как следует из доклада, все перечисленные прогнозы были понижены, кроме прогноза по инфляции в Германии в 2024 году, который был сохранен.