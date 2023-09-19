БРАТИСЛАВА, 19 сен — ПРАЙМ. Поданная Украиной в ВТО жалоба из-за запрета на импорт некоторых сельхозтоваров, включая зерно, не имеет под собой правовой основы, заявил глава министерства сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш. В ЕС усомнились в трезвости замминистра экономики Украины после слов о ВТО

"Меня это удивило (реакция со стороны Украины — ред.). Конечно, этот иск не базируется на правовой основе, потому что просто бесконтрольно возить продукты в государство-член — это, наверное, не аргумент", — сказал он журналистам во вторник и отметил, что пока прошло недостаточно времени, чтобы можно было оценить предложенные украинской стороной меры по контролю за импортом сельскохозяйственных товаров, Словакии предстоит проанализировать их на национальном уровне.

В понедельник Биреш также говорил журналистам, что Словакия готова защищать на полях ВТО свою позицию по запрету на ввоз украинского зерна и не собирается отменять введенные ограничения до получения гарантий, что импорт находится под контролем.

Словацкое правительство ранее проинформировало, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины будет действовать до конца 2023 года.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны.