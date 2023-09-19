2023-09-19T13:18:42+03:00
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2023-09-19T13:18:42+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230919/841777633.html
ОЭСР улучшила прогноз роста ВВП США на 2023 год
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста ВВП США по итогам 2023 года на 0,6 процентного пункта, до 2,2%, против предыдущего, июньского... ПРАЙМ, 19.09.2023
экономика, новости, сша, ввп сша, оэср, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста ВВП США по итогам 2023 года на 0,6 процентного пункта, до 2,2%, против предыдущего, июньского прогноза роста на 1,6%, говорится в новом экономическом докладе организации.
В 2024 году организация ждет роста ВВП страны на 1,3% вместо 1%, ожидавшихся в июньском прогнозе.
В то же время ОЭСР теперь ожидает инфляцию в США по итогам 2023 года на уровне 3,8% против предыдущего прогноза в 3,9%. По итогам 2024 года инфляция в стране составит 2,6%, как и ожидалось в июньском прогнозе.