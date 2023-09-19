МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста ВВП США по итогам 2023 года на 0,6 процентного пункта, до 2,2%, против предыдущего, июньского прогноза роста на 1,6%, говорится в новом экономическом докладе организации. ОЭСР ухудшила прогноз по ВВП еврозоны на 2023 и 2024 годы

В 2024 году организация ждет роста ВВП страны на 1,3% вместо 1%, ожидавшихся в июньском прогнозе.

В то же время ОЭСР теперь ожидает инфляцию в США по итогам 2023 года на уровне 3,8% против предыдущего прогноза в 3,9%. По итогам 2024 года инфляция в стране составит 2,6%, как и ожидалось в июньском прогнозе.