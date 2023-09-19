МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Киев запретит импорт отдельных товаров из Польши и Венгрии, если они не отменят односторонний запрет на экспорт украинской агропродукции, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. В ЕС усомнились в трезвости замминистра экономики Украины после слов о ВТО

"Мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года. Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран", — сказано в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, Киев также предложила компромиссный сценарий.

"Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины. Такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС. В частности, планируем принять постановление, которое предусматривает, что товары, которые идут в режиме экспорта в пять государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского министерства экономики", — добавил Шмыгаль.

Минэкономики Украины в понедельник заявило о подаче исков в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии. Во вторник всемирная торговая организация подтвердила РИА Новости, что Украина в понедельник вечером подала запрос на проведение консультаций касательно запрета на ввоз своего зерна в эти три страны.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.