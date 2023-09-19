БРЮССЕЛЬ, 19 сен — ПРАЙМ. Украина и соседние с ней страны Евросоюза во вторник продолжат вести переговоры по плану Киева по контролю за экспортом сельхозпродукции, сообщила в ходе брифинга в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер. В Словакии прокомментировали жалобу Украины в ВТО из-за зерна

"Украина представила проект документа с мерами, которые они собираются принять (по контролю за экспортом зерновых – ред.), а заинтересованным странам была предоставлена возможность выразить свое мнение о том, что они еще хотели бы видеть в этом плане действий. Мы продолжим переговоры сегодня с тем, чтобы уже сегодня Украина могла принять свой план действий", — сказала она.

Феррер также заявила, что все соседние с Украиной страны, включая Польшу, Венгрию и Словакию, участвовали в заседании координационной платформы по зерну 18 сентября, также, по ее утверждению, было согласовано продолжение консультаций в том же формате.

"Все соседние с Украиной страны ЕС присутствовали на заседании координационной платформы (по экспорту зерна Украины – ред.) в понедельник, состоялся обмен мнениями по предложенному Украиной плану действий, и мы договорились что мы продолжим обсуждение в тех же рамках", — сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, блокируют ли Польша, Венгрия и Словакия заседания координационной платформы, как было заявлено ранее.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом и представить 18 сентября соответствующий план действий. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

Позднее стало известно, что Украина обратилась с жалобой в ВТО в связи с введением Венгрией, Польшей и Словакией односторонних ограничений на импорт украинских сельхозтоваров. В ответ три страны ЕС заявили, что будут блокировать заседания координационной платформы.