2023-09-19T15:24:00+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20230919/841778574.html
На Украине рассказали о подготовке к зиме
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Украина готовится к суровой зиме, ей приходится выживать из-за ситуации с портами, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга... ПРАЙМ, 19.09.2023
экономика, новости, украина, зима, зерновая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Украина готовится к суровой зиме, ей приходится выживать из-за ситуации с портами, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Люди готовятся к суровой зиме", — привело ее слова агентство Bloomberg.
По словам Стефанишиной, Украина столкнулась с "ситуацией выживания" из-за приостановки Россией участия в зерновой сделке.