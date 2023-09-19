МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Украина готовится к суровой зиме, ей приходится выживать из-за ситуации с портами, заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Премьер Украины назвал необходимый объем финансовой помощи от Запада

"Люди готовятся к суровой зиме", — привело ее слова агентство Bloomberg.

По словам Стефанишиной, Украина столкнулась с "ситуацией выживания" из-за приостановки Россией участия в зерновой сделке.