2023-09-19T15:26:05+03:00
2023-09-19T15:26:05+03:00
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Главный экономист Pantheon Macroeconomics ждет снижения инфляции в еврозоне
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Инфляция в еврозоне будет замедляться быстрее после небольшого ослабления в августе, что позволит центральному банку смягчить денежно-кредитную политику. Такого мнения... ПРАЙМ, 19.09.2023
финансы, экономика, новости, ес, еврозона, инфляция в еврозоне, прогноз
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Инфляция в еврозоне будет замедляться быстрее после небольшого ослабления в августе, что позволит центральному банку смягчить денежно-кредитную политику. Такого мнения придерживается Клаус Вистесен, главный экономист Pantheon Macroeconomics по еврозоне.
Общая годовая инфляция в еврозоне в августе составила 5,2% против 5,3% в июле, что чуть ниже первоначальной оценки. Базовая инфляция замедлилась до 5,3% против 5,5% в июле, что соответствует первой оценке.
Это представляет собой "затишье перед масштабным падением", полагает Вистесен. По его словам, в предстоящие месяцы грядет более сильное замедление роста цен, несмотря на подорожание энергоносителей.
"Это один из основных драйверов прогнозов, согласно которым ЕЦБ сможет смягчить политику в следующем году", — добавляет он.