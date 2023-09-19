МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Инфляция в еврозоне будет замедляться быстрее после небольшого ослабления в августе, что позволит центральному банку смягчить денежно-кредитную политику. Такого мнения придерживается Клаус Вистесен, главный экономист Pantheon Macroeconomics по еврозоне. ОЭСР ухудшила прогноз по ВВП еврозоны на 2023 и 2024 годы

Общая годовая инфляция в еврозоне в августе составила 5,2% против 5,3% в июле, что чуть ниже первоначальной оценки. Базовая инфляция замедлилась до 5,3% против 5,5% в июле, что соответствует первой оценке.

Это представляет собой "затишье перед масштабным падением", полагает Вистесен. По его словам, в предстоящие месяцы грядет более сильное замедление роста цен, несмотря на подорожание энергоносителей.

"Это один из основных драйверов прогнозов, согласно которым ЕЦБ сможет смягчить политику в следующем году", — добавляет он.