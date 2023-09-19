МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Мигрантов все больше и они вооружены — беженцы, штурмующие польскую границу, "профессионально оснащены" для прорыва. В Министерстве обороны Польши обеспокоены "гибридными угрозаами" со стороны Белоруссии, передает Polskie Radio. СМИ: Польшу накрыла волна квартирных краж и взломов

По словам Уполномоченного правительства республики по вопросам безопасности информационного пространства Станислава Жарина, уровень агрессии на границе постоянно растет.

"Прибывают мигранты, оснащенные профессиональными инструментами для сгибания и резки металла. Понятно, что они не привезли все это из дома. Они получили его от белорусских спецслужб", — предположил он.

Для защиты Министерство обороны стянуло на границы несколько тысяч солдат.

В сентябре группа агрессивно настроенных мигрантов уже пыталась разрушить забор. Момент атаки попал на видеокамеры, которыми оснащены пункты наблюдения. На кадрах видно, как беженцы бросают в сторону пограничников ветки, камни и куски арматуры.

По данным Погранслужбы, с начала года польско-белорусскую границу пытались пересечь 19,5 тысяч раз. Польские власти отмечают, что возле забора собираются иностранцы из 50 стран. Через территорию республики беженцы надеются переправиться дальше в страны ЕС.

Варшава в ответ усилила охрану границы, ввела режим ЧС в приграничных регионах и возвела стальной забор с колючей проволокой высотою пять метров и длиною 206 км. Погранслужба также намерена соорудить электронный забор на реке Буг вдоль границы с Белоруссией.

В миграционном кризисе Польша обвиняет власти соседней Белоруссии. В Минске отмечают, что Варшава искусственно нагнетает ситуацию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупреждал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".