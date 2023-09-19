СМИ: Польша обвинила Минск в попытках вооружить мигрантов для прорыва границы
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Мигрантов все больше и они вооружены — беженцы, штурмующие польскую границу, "профессионально оснащены" для прорыва. В Министерстве обороны Польши обеспокоены "гибридными угрозаами" со стороны Белоруссии, передает Polskie Radio.
По словам Уполномоченного правительства республики по вопросам безопасности информационного пространства Станислава Жарина, уровень агрессии на границе постоянно растет.
"Прибывают мигранты, оснащенные профессиональными инструментами для сгибания и резки металла. Понятно, что они не привезли все это из дома. Они получили его от белорусских спецслужб", — предположил он.
Для защиты Министерство обороны стянуло на границы несколько тысяч солдат.
В сентябре группа агрессивно настроенных мигрантов уже пыталась разрушить забор. Момент атаки попал на видеокамеры, которыми оснащены пункты наблюдения. На кадрах видно, как беженцы бросают в сторону пограничников ветки, камни и куски арматуры.
По данным Погранслужбы, с начала года польско-белорусскую границу пытались пересечь 19,5 тысяч раз. Польские власти отмечают, что возле забора собираются иностранцы из 50 стран. Через территорию республики беженцы надеются переправиться дальше в страны ЕС.
Варшава в ответ усилила охрану границы, ввела режим ЧС в приграничных регионах и возвела стальной забор с колючей проволокой высотою пять метров и длиною 206 км. Погранслужба также намерена соорудить электронный забор на реке Буг вдоль границы с Белоруссией.
В миграционном кризисе Польша обвиняет власти соседней Белоруссии. В Минске отмечают, что Варшава искусственно нагнетает ситуацию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупреждал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://1prime.ru/state_regulation/20230919/841778843.html