ГААГА, 19 сен — ПРАЙМ. Европа должна снизить зависимость от России, Китая и других стран как в энергетической сфере, так и в плане сырья и лекарственных препаратов, заявил Король Нидерландов Виллем-Александр в своей речи по случаю Дня принца. Второй пошел. У Европы плохие новости для Украины

"В мире растущих угроз и политики силы, расширение международного сотрудничества имеет важное значение, как внутри ЕС, так и с партнерами-единомышленниками, такими как Соединенные Штаты. Нидерланды поддерживают принцип "открытой стратегической автономии". Европа должна снизить свою зависимость от России, Китая и других стран, как в плане энергии, так и в плане сырья или лекарств", — сказал он в ходе выступления в Гааге во вторник и отметил, что снижение зависимости является в одинаковой степени как вопросом безопасности, так и экономическим вопросом.

Король также сообщил, что в области международной торговой политики правительство страны также будет работать над повышением экономической устойчивости и сокращением нежелательной стратегической зависимости.

День принца (Prinsjesdag) в Нидерландах проводится ежегодно в третий вторник сентября. В этот день король Нидерландов по традиции произносит речь, в которой представляет в общих чертах направления политики правительства на предстоящий год. Также в День принца принимается бюджет страны на будущий год.