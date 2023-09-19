МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Британия может стать партнером ЕС в качестве ассоциированного члена в соответствии с планами по расширению союза, сообщает во вторник газета Telegraph. Падение цен на жилье в Британии стало самым сильным с 2009 года

"Великобритания может вступить в Европейский Союз в качестве "ассоциированного члена" в соответствии с планами кардинального расширения блока, разработанными Францией и Германией", — сказано в статье.

Отмечается, что Лондон может войти в третий из четырех уровней структуры, предложенной в докладе, который был составлен франко-германской рабочей группой по институциональным реформам.

"Ассоциированные члены" не будут связаны обязательствами по дальнейшей интеграции в ЕС и ее политику. Однако страны, желающие стать "ассоциированными членами", будут должны делать взносы в бюджет ЕС и подчиняться Европейскому суду в обмен на участие в европейском едином рынке. Членские взносы будут меньше, чем для полноправных членов ЕС, но "ассоциированные члены" будут обладать меньшими преимуществами, например, у них не будет доступа к фонду солидарности ЕС и сельскохозяйственному фонду ЕС.

Газета напомнила, что соглашение о торговле и сотрудничестве, подписанное экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, положило конец юрисдикции Европейского суда в Великобритании и прекратило финансовые взносы страны в блок.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия проведет предшествующий расширению Евросоюза обзор, чтобы оценить, как адаптировать ЕС к работе в расширенном формате. До этого глава Евросовета Шарль Мишель подверг критике медлительность Евросоюза при принятии новых членов, призвал установить соответствующий график и быть готовым к новой волне расширения в 2030 году.

На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после 47 лет членства, 1 января 2021 года завершился переходный период в их отношениях. В связи с этим между сторонами начал действовать договор о торговле и сотрудничестве, но только в предварительном формате.