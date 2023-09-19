БРАТИСЛАВА, 19 сен — ПРАЙМ. Жалоба Киева на Словакию во ВТО является верхом наглости и подтверждает, что Украина является несерьезным партнером, заявил бывший премьер-министр Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо. Румыния введет запрет на импорт зерна с Украины

"Жалоба Украины на Словакию за запрет на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и очередным подтверждением того, каким несерьезным партнером является в действительности Украина", — написал он на своих страницах в социальных сетях во вторник.

По его словам, правительство Словакии превратило страну в мальчика для битья, мнение которого уже никто не спрашивает.

"Украина свистела, и мы всегда и все доставляли, пока наши склады полностью не опустели. Как говорится, доброе дело не остается безнаказанным", — добавил Фицо.

Ранее министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш заявил, что жалоба Украины, которая подана во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт ряда сельскохозяйственных товаров, включая зерно, не имеет под собой правовой основы, так как желание бесконтрольно ввозить их на территорию другой страны-члена ВТО не является аргументом.

Словацкое правительство ранее проинформировало, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины будет действовать до конца 2023 года.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны.