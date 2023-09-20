МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Западные страны на фоне ситуации на Украине попытались уничтожить Россию санкциями, в итоге повалили себя на землю, пишет турецкая газета Aydinlik Gazetesi. США внесли в санкционные списки три российские компании

Как отмечает издание, США использовали всю Европу в качестве тарана против России и других стран Евразии, в том числе Китая, Ирана и Турции.

Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с помощью лозунга "разрушить Россию" призывала жителей ФРГ к распространению русофобии. Само правтельство попыталось ослабить Москву санкциями.

"Однако результат оказался большим разочарованием для Запада. Хотели уничтожить Россию — а повалили на землю самих себя. Сейчас пытаются объяснить это. И не могут найти логичного ответа", — пишет газета.

Aydinlik подчеркивает, что введенные ограничения должны были привести к разрушительным последствиям для России, но дали совершенно обратный эффект. Международный валютный фонд повысил прогноз экономического роста страны в текущем году до 1,5 процента, практически в два раза. Кроме того, добавляет издание, Россия перенаправила торговлю на Восток, особенно на Китай и Индию.

На этом фоне Еврокомиссия попыталась "перекинуться" на КНР, увеличив пошлины на ввоз китайских электромобилей, что нанесет вред немецкой экономике.

"Как показывают события, Запад настаивает на прогрессе человечества при условии отказа от накопленных им ценностей- экономических, социальных, культурных. Эта линия ускоряет крах империалистической гегемонистской системы. Однако человеческие ценности и развитие, формирующиеся на евразийском пространстве, напомнят и разоблачат ценности Запада времен демократических революций", — подытоживает в издании.

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