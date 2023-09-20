МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Президент Польши Анжей Дуду ставит интересы своей страны выше украинских, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram. "Дойдет до бунтов": Украина судится с лучшим другом в Европе

"Выступая на брифинге перед польскими журналистами в Нью-Йорке, президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим, способным утянуть спасающего его на дно. "Утопающий хватается за все, что может…", — напомнил российский политик слова польского президента.

По мнению Пушкова, Дуда таким образом заявил, что намерен в первую очередь заботиться об интересах Польши.

Как отметил сенатор, позиция президента по проблеме украинского зерна также "вошла в конфликт" с мнением Владимира Зеленского, который считает, что Запад должен идти на жертвы ради Украины.

Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария в марте обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой ограничить экспорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян на их рынки с целью предотвращения продовольственного кризиса. ЕК 2 мая приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать ограничения в отношении украинской сельскохозяйственной продукции, при этом обязала Киев контролировать объемы экспорта. В ответ Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке продлили соответствующий запрет до конца года.

Позднее замглавы украинского Минэкономики Тарас Качка заявил, что страна подаст в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии.