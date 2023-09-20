2023-09-20T03:09:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230920/841781660.html
Общий объем российского импорта в Японию просел на 62 процента
Экономика
Новости
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Япония в августе 2023 года снизила импорт российских угля, СПГ, зерновых, а также рыбы и рыбной продукции, свидетельствуют статистические данны, обнародованные на сайте... ПРАЙМ, 20.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, япония, импорт, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТОКИО, 20 сен — ПРАЙМ. Япония в августе 2023 года снизила импорт российских угля, СПГ, зерновых, а также рыбы и рыбной продукции, свидетельствуют статистические данны, обнародованные на сайте министерства финансов страны.
Так, импорт угля из России в отчетный период снизился на 79,9% по сравнению с августом 2022 года. Импорт СПГ в августе 2023 года просел на 12,8%.
Япония снизила импорт зерновых из РФ на 66,9% по сравнению с августом прошлого года, а рыбы и рыбной продукции — на 40,3%.
Существенно снизился и импорт цветных металлов из РФ — в августе этого года Япония импортировала на 80,7% меньше объема за аналогичный период годом ранее.
ЯПОНИЯ В АВГУСТЕ 2023 Г НАРАСТИЛА ЭКСПОРТ МЕДИЗДЕЛИЙ В РОССИЮ ПОЧТИ НА 578% — МИНФИН
ЯПОНИЯ В АВГУСТЕ 2023 Г НАРАСТИЛА ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗА И СТАЛИ В РФ НА 312%, КАУЧУКА — НА 26% — МИНФИН
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ЯПОНИИ В РФ В АВГУСТЕ 2023 Г СНИЗИЛСЯ НА 57%, ИМПОРТ ИЗ РФ ПРОСЕЛ НА 62% — МИНФИН
Новость дополняется