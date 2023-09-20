ТОКИО, 20 сен — ПРАЙМ. Япония в августе 2023 года снизила импорт российских угля, СПГ, зерновых, а также рыбы и рыбной продукции, свидетельствуют статистические данны, обнародованные на сайте министерства финансов страны. Болгария прекратит импорт украинского подсолнечника

Так, импорт угля из России в отчетный период снизился на 79,9% по сравнению с августом 2022 года. Импорт СПГ в августе 2023 года просел на 12,8%.

Япония снизила импорт зерновых из РФ на 66,9% по сравнению с августом прошлого года, а рыбы и рыбной продукции — на 40,3%.

Существенно снизился и импорт цветных металлов из РФ — в августе этого года Япония импортировала на 80,7% меньше объема за аналогичный период годом ранее.

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