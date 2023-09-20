ТОКИО, 20 сен — ПРАЙМ. Экспорт японских медицинских изделий в Россию в августе увеличился почти на 578 процентов, следует из опубликованных на портале Минфина Японии данных. Минздрав отчитался о перевыполнении плана по поставке медоборудования

Согласно статистике, экспорт медизделий в Россию вырос на 577,7 процента в августе по сравнению с аналогичным периодом прошого года.

При этом, экспорт изделий из пластика снизился на 77,8 процента, а бумаги и изделий из нее — на 55,3 процента.