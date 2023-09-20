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2023-09-20T03:51:08+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230920/841781955.html
Япония нарастила экспорт медизделий в Россию на 578 процентов
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Экспорт японских медицинских изделий в Россию в августе увеличился почти на 578 процентов, следует из опубликованных на портале Минфина Японии данных. Согласно статистике, экспорт... ПРАЙМ, 20.09.2023
общество , здоровье, экономика, новости, япония, россия, медизделия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ТОКИО, 20 сен — ПРАЙМ. Экспорт японских медицинских изделий в Россию в августе увеличился почти на 578 процентов, следует из опубликованных на портале Минфина Японии данных.
Согласно статистике, экспорт медизделий в Россию вырос на 577,7 процента в августе по сравнению с аналогичным периодом прошого года.
При этом, экспорт изделий из пластика снизился на 77,8 процента, а бумаги и изделий из нее — на 55,3 процента.