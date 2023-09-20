МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал снять санкции, "безжалостная экономическая война", возглавляемая США, создает помехи развитию страны, сообщает Analítica. В Турции назвали санкции губительным разочарованием для Запада

Как пишет издание, президент острова во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН обратился к мировому сообществу с просьбой положить конец антикубинским санкциям. По его словам, США ведут "безжалостную экономическую войну", а эмбарго используют в качестве основоного оружия против жителей Кубы.

Диас-Канель отметил, что санкции препятствуют экономическому развитию Кубы.

"Во время пандемии коронавируса Северная Америка беспринципно вывела эмбарго на более высокий, жестокий и несправедливый уровень", — подчеркнул он.

Кубинский лидер добавил, что подобные экономические ограничения служат "сильным державам" для разрушения более слабых экономик, а также для воссоздания колониальной системы и увековечевания своего доминирования в мире.

78-я сессия ГА ООН проходит во вторник, 19 сентября, в Нью-Йорке. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

В прошлом году Генассамблея ООН в 30-й раз приняла резолюцию, которая призывала США прекратить экономическую блокаду Кубы. По мнению многих государств, эмбарго незаконно и представляет собой вопиющее и систематическое нарушение устава ООН.