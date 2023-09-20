ООН, 20 сен — ПРАЙМ. Фритаун начал переговоры с Москвой по импорту удобрений и нацелен на укрепление отношений в данной области, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Кабба. Он отметил, что в конце 2023 года планирует посетить Москву для переговоров на эту тему. Импорт российских удобрений в США достиг рекорда с начала года

"Мы начали обсуждения с нашими российскими контрпартнерами и намерены углубить эти отношения", — сообщил министр на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на вопрос, велось ли обсуждение с Москвой по вопросу поставок удобрений.

Кабба добавил, что в конце 2023 года посетит Москву и надеется на "хорошее обсуждение" того, как российские удобрения, технологии и семена могут быть импортированы в Сьерра-Леоне.

В августе посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво заявил РИА Новости, что Фритаун хотел бы получать российские удобрения, но не обязательно на безвозмездной основе.

Кабба также рассказал, что Фритаун хотел бы от Москвы помощи в развитии проектов в сфере сельского хозяйства. Он ответил на вопрос, какие проекты его страна хотела бы начать совместно развивать с Россией в краткосрочной перспективе.

"Это сельское хозяйство, в целом, и пшеница", — сказал Кабба, участвующий в проходящих в эти дни мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

"У России есть технологии. Так что мы с нетерпением ждем этого сотрудничества", — указал глава МИД африканской страны.