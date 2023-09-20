МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Киев ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается оказать ему помощь, заявил польский президент Анджей Дуда. Путин достигнет цели. В США заявили о "вынужденной капитуляции Украины"

"Мы имеем дело с утопающим. Каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего знает, что он чрезвычайно опасен и может утащить на глубину… Это напоминает ситуацию между Польшей и Украиной", — процитировало информагентство PAP его слова, сказанные в ходе общения с журналистами перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке в ответ на вопрос о споре по поводу украинского зерна.

По словам Дуды, Украина оказалась "в очень сложной ситуации" после начала спецоперации, поэтому "она хватается за все что может". Он также отметил, что Варшаве следует действовать в своих интересах и поступать так, чтобы защитить себя, потому что если утопающий потопит остальных, то он не сможет получить помощь.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой в ВТО в связи с введением этими странами односторонних ограничений на импорт украинских сельхозтоваров. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.