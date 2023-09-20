ВАРШАВА, 20 сен — ПРАЙМ. Варшава может прекратить оказывать помощь Украине на фоне аграрного скандала, заявил министр по европейским делам республики Шимон Шинковский вель Сенк в интервью агентству РАР. Президент Польши сравнил Украину с утопающим

"Действия Украины нас не впечатляют… но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно по опросам, по уровню общественного одобрения продолжения поддержки Украины. И это вредит самой Украине", — пояснил он и отметил, что отсутствие общественной поддержки в той степени, в которой она была до сих пор, приведет к ограничению помощи.

"Мы хотели бы поддержать Украину, но, чтобы это было возможно, мы должны иметь поддержку польских граждан в этом вопросе. В связи с этим, если не будет поддержки таких действий со стороны поляков, нам будет трудно продолжать так, как мы это делали до сих пор, поддерживать Украину", — сказал министр.

Отвечая на вопрос, будут ли вопросы, связанные с сельским хозяйством, условиями во время возможного вступления Украины в ЕС, он подчеркнул, что Киев в данном отношении должен выполнить четко определенные условия. "Украина, как страна с очень развитым аграрным сектором, должна осознавать, что она должна выполнить целый ряд определенных условий для вступления в Европейский Союз. Причем не только в этом вопросе", — заявил Шинковский.

Он пояснил, что "Украина должна будет выполнить все условия, и украинское сельское хозяйство, конечно, может иметь доступ к европейским рынкам, но не таким образом, чтобы оно угрожало польским фермерам".

Отвечая на вопрос, какие последствия для польских отношений с ЕС будет иметь введение одностороннего эмбарго на украинское зерно, он выразил надежду на то, что Варшава не будет наказана.

"Мы считаем, что наши действия происходят перед лицом особой ситуации, которая описана в договорах. Еврокомиссия тогда, когда мы ранее вводили эти меры, не предпринимала никаких официальных шагов против польской стороны. Теперь и таких шагов не предвидится. Я рассчитываю на то, что она будет уважать суверенное право страны-члена на защиту своих интересов в важном секторе экономики", — сказал министр.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой в ВТО в связи с введением этими странами односторонних ограничений на импорт украинских сельхозтоваров. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.