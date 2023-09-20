МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам августа замедлилась до 6,7% с 6,8% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Британия может вновь вернуться в Евросоюз, пишут СМИ

За август потребительские цены в стране выросли на 0,3%.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали годовую инфляцию на уровне 7%, месячную — в 0,7%.

Индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 6,3% после 6,4% месяцем ранее. За август цены по этому индексу выросли на 0,4%.

Наибольший вклад в замедление годовой инфляции по итогам месяца внесло снижение цен на продовольствие, говорится в релизе. Отдельно отмечается, что рост цен на продовольствие и безалкогольные напитки замедлился в августе до 13,6% с 14,8% в июле.

При этом годовая базовая инфляция (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) замедлилась до 6,2% с 6,9% в июле.