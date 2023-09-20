МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая за январь-август текущего года увеличился на 25%, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в телеграм-канале по итогам прошедшего в Казани 15-го заседания подкомиссии по таможенному сотрудничеству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств РФ и КНР. Король Нидерландов призвал Европу снизить зависимость от России и Китая

Как отмечают таможенники, мероприятие прошло в очном формате впервые после начала пандемии COVID-19. Российскую делегацию возглавил замруководителя ФТС России Владимир Ивин, китайскую – замруководителя Главного таможенного управления Китая Ван Линцзюнь.

"Россия и Китай продолжат упрощать таможенные формальности и развивать торговлю — за 8 месяцев 2023 года она выросла на 25%", — говорится в сообщении.

Там также добавляется, что в рамках встречи для поддержания темпов роста взаимной торговли стороны договорились развивать запущенные в прошлом году проекты по взаимному признанию национальных программ уполномоченного экономического оператора и по автоматизированному обмену сведениями о товарах.

Кроме того, были намечены планы сотрудничества в использовании механизма "Единого окна", также стороны обменялись мнениями о предпринимаемых мерах по повышению пропускной способности пунктов пропуска на российско-китайской границе, сообщает ФТС.

"ФТС России в том числе отметила особый интерес к организации постоянного круглосуточного режима работы одного из основных транспортных узлов – автомобильного пункта пропуска Забайкальск – Маньчжурия, а также аналогичного режима на автопереходе Пограничный – Суйфэньхэ с учетом разрушения из-за стихийного бедствия инфраструктуры близлежащего пункта пропуска Полтавка – Дуннин и пограничного моста через реку Гранитная", — добавляется в сообщении.

Согласно обнародованным ранее данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в январе-августе 2023 года вырос на 32% и составил 155,1 миллиарда долларов.