ВАРШАВА, 20 сен — ПРАЙМ. Варшава справится с эмбарго на овощи и фрукты, которое может ввести Украина, а Киев – неизвестно, заявил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс. Президент Польши сравнил Украину с утопающим

"Это большое удивление для меня. Такого, что делает министр Тарас Качка, еще не бывало. До сих пор я надеялся, что он делает это от своего имени, и я вижу, что сейчас он убеждает свое правительство принимать такие решения", — сказал он и отметил, что Польша поставляет на Украину "немного" овощей и фруктов.

"Это было некоторой проблемой, потому что мы продаем немного овощей и фруктов на Украину. Я думаю, что нам придется искать некоторые решения по этому вопросу, если это произойдет", — сказал министр.

Телюс отметил, что "Польша справится с этой проблемой, но неизвестно, справится ли Украина".

Ранее замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.